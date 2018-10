Niespodzianką sobotnich wyborów nie jest jednak wynik Zgody, ale dotkliwa porażka centroprawicowego obozu rządzącego i nadspodziewanie dobry wynik populistów. Prorosyjska Zgoda zdobyła, podobnie jak przed czterema laty, ponad 20 proc. głosów. Zawdzięcza to głównie rosyjskiej mniejszości stanowiącej 25 proc. dwumilionowej populacji.

Ugrupowanie to przez ostatnie lata było izolowane przez inne partie, które zarzucały Zgodzie, że jest w przybudówką partii władzy na Kremlu – i dopiero na fali tej krytyki politycy Zgody zerwali w ubiegłym roku porozumienie o współpracy z putinowską Jedną Rosją. Po sobotnich wyborach nie porzucili zaś nadziei na wejście do koalicji rządzącej. Do liczącego sto mandatów łotewskiego parlamentu wejdzie aż siedem partii.

– Jedyną alternatywą dla naszych rządów jest koalicja ksenofobów i popierających prawa gejów – stwierdził Nils Usakovs, przewodniczący Zgody i zarazem mer Rygi.