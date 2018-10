2 ZDJĘCIA Kim Dżong Un i Mike Pompeo tuż przed rozmowami w Pjongjangu, 7 października 2018 r. (????? / AP / AP)

Oznajmił to dziś w Seulu sekretarz stanu USA Mike Pompeo, relacjonując swoje niedzielne spotkanie z Kim Dżong Unem. Jeśli reżim dotrzyma słowa, będzie to mały krok na drodze do denuklearyzacji. Jednak w przeszłości padały już podobne deklaracje, a potem Pjongjang "zapominał" o obietnicach. Eksperci są w tej sprawie podzieleni.