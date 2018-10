– As-salam alejkum wa rahmatu’llahi wa barakatu – mówi ciepłym głosem Fahad Qureshi.

Pokój niech będzie z wami i łaska, i błogosławieństwo boże.

Wysoki mężczyzna w długiej, brązowej szacie zwanej dżalabiją stoi przy mównicy, wodząc wzrokiem po wypełnionej sali. Tym razem zrezygnował z kufi, modlitewnej czapeczki, w której występuje na większości filmów z przemówieniami na YouTubie. Ma gładko ogoloną głowę i długą, czarną brodę.

Qureshi jest współtwórcą i niekwestionowanym liderem Islam Net, największej organizacji salafickiej w Norwegii. W sieci można znaleźć nagranie z organizowanej przez nią corocznie „konferencji pokojowej” – serii spotkań i dyskusji z kaznodziejami USA, Wielkiej Brytanii, Bliskiego Wschodu czy Afryki.

– Zawsze, gdy organizujemy konferencję, gdy zapraszamy mówcę, wysuwają te same oskarżenia. Ten mówca popiera karę śmierci dla homoseksualistów, tamten za inne przestępstwo, ten jest homofobem, poniża kobiety i tak dalej. Próbuję odpowiadać, że to nie ten zaproszony gość ma, jak mówicie, „ekstremalne, radykalne poglądy”. To poglądy każdego muzułmanina – przekonuje Qureshi.

Powinien dodać: każdego salafity. Salafici mają być jak Salaf as-Salih – trzy pierwsze pokolenia muzułmanów po Mahomecie. Ich ruch nawołuje do powrotu do korzeni i literalnego odczytywania Koranu i hadisów. Narodził się dawno temu, ale zyskał na znaczeniu w ostatnich dziesięcioleciach dzięki gotówce z Arabii Saudyjskiej.

Popularny jest też klip z programu telewizyjnego, do którego oprócz szefa Islam Net zaproszono b. minister ds. migracji i integracji Sylvi Listhaug z prawicowej Partii Postępu. Listhaug wyciąga rękę na powitanie. Qureshi, zamiast ją uścisnąć, podaje jej bukiet kwiatów. Tłumaczy, że islam zakazuje dotykania osób przeciwnej płci.

– Czy widzieliście komentarze od niemuzułmanów pod tym nagraniem? 99 proc. to pozytywne. Jeśli odmówicie podania ręki w miły sposób, zrozumieją – przekonuje teraz ze sceny.

Na sali znajduje się może 200-250 osób (część, w której są kobiety, odgrodzono zasłoną).

Siedzący obok mężczyźni mają najczęściej po dwadzieścia kilka lat. Kilku, tak jak prelegenci, przywdziało dżalabije, spod których wyzierają spodnie z nogawkami przed kostkę – to kolejny religijny wymóg. Większość ma na sobie zwykłe bluzy i czapeczki z daszkiem. Jest wielu norweskich Somalijczyków. Inni uczestnicy mają bliskowschodnie rysy. Widzę też paru jasnowłosych konwertytów.

Ci ostatni zapewniają mi alibi – wszedłem do środka, rozmawiając z poznanym na ulicy rudzielcem w kufi, najwyraźniej kojarzonym przez obsługę. Konferencja ma stronę internetową, ale nie dowiemy się z niej, gdzie odbędą się obrady. Są tylko daty: 30 września – 2 października 2018 r. Organizatorzy wysyłali adres osobom, które wpłaciły im 100 koron za pomocą vipps, popularnej w Norwegii aplikacji do płacenia telefonem komórkowym. Wyszperałem go na Facebooku.