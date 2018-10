Minister rozsądnie uniknął pułapki, którą próbowała na niego zastawić prowadząca rozmowę Galina Dudina. Dziennikarka pytała go o „problemy” Polski z Ukrainą.

Liczyła najwyraźniej na to, że usłyszy to, co w Moskwie chcą i najbardziej lubią słuchać z Warszawy, czyli o polsko-ukraińskich konfliktach i wzajemnych oskarżeniach dotyczących przede wszystkim polityki historycznej. Czaputowicz, przyznając, że są problemy we wzajemnych relacjach, przedstawił jednak Warszawę jako lojalnego partnera Kijowa: „Jest pewien problem ze spojrzeniem na historię – to dotyczy rzezi wołyńskiej i kłopotów z dostępem naszych badaczy do miejsc pochówku, ekshumacji i uznania polskich ofiar. W czasach komunistycznych społeczeństwo ukraińskie nie miało możliwości poznania swojej historii, w tym i jej ciemnych stron. Oczywiście są na Ukrainie głosy radykalne, które odrzucają wszelkie oskarżenia. I z tymi ludźmi się spieramy. To skomplikowany proces, on wymaga czasu i cierpliwości, ale trwa” – mówił minister.