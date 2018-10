– Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, czy jeszcze tam jest, czy już go gdzieś zabrali – opowiadała mediom wyraźnie roztrzęsiona Hatice, turecka narzeczona Dżamala Khashoggiego. Po dwunastu godzinach krążenia pod saudyjskim konsulatem w centrum Stambułu zawiadomiła policję, że mężczyzna, który wszedł do budynku, by odebrać zaświadczenie, że jest rozwodnikiem i może się z nią ożenić, najwyraźniej zaginął.

Wyjechał, bo „zaczynał się dusić”

Dżamal Khashoggi nie zawsze miał na pieńku z saudyjskimi władzami. Znany publicysta, który przed laty zasłynął serią wywiadów z Osamą ben Ladenem, jeszcze do niedawna był pupilem rodziny królewskiej, był nawet doradcą szefa saudyjskiego wywiadu.

Rok temu coś się popsuło – Khashoggi, który regularnie publikuje w „Washington Post”, a jego wpisy na Twitterze śledzi 1,6 mln internautów, zaczął coraz głośniej krytykować młodego następcę tronu, księcia Muhammada ibn Salmana, rządzącego dziś krajem w imieniu schorowanego ojca.