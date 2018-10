Pomysł, że Pokojową Nagrodę Nobla mógłby dostać Donald Trump, krąży co najmniej od czasu, gdy amerykański prezydent wpadł na pomysł spotkania z Kim Dżong Unem. Jednym z jego orędowników jest prezydent Korei Południowej Moon Jae-in. Moon wykorzystał obniżenie napięcia między USA i Koreą Północną do własnej ofensywy pokojowej wobec nuklearnego sąsiada na skalę ostatnio widzianą na początku stulecia. Wiedząc, że jej powodzenie w dużej mierze zależy od amerykańskiego przywódcy, i jak jest on łasy na pochlebstwa, Moon powtarza, że Trump zasłużył na Nobla.

Nobel dla Trumpa byłby skandalem...

Szczyt odbył się w czerwcu. Trump uważa go za czołowe osiągnięcie swojej polityki zagranicznej i niezmiennie wierzy w pokój z Kimem, choć postępy na polu „denuklearyzacji” Korei Północnej są bardzo skromne. Za każdą złotówkę postawioną na Nobla dla Trumpa bukmacherzy płacą ponad 3 zł – co oznacza, że uważają to wydarzenie za dość prawdopodobne. Dla porównania - „kurs” papieża Franciszka to 13 zł.