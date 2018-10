– To było 36 lat temu: wypiłam jedno piwo! A jak dotarłaś do domu? Nie pamiętam. To jak znalazłaś się na tej imprezie? Nie pamiętam. Gdzie to właściwie było? Nie wiem. W jakiej dzielnicy stał ten dom? Nie wiem, nie wiem, nie wiem! – wyliczał na wiecu w Missisipi szyderczo uśmiechnięty Donald Trump. – Jedyne, co pamiętam, to to, że wypiłam jedno piwo. A życie człowieka właśnie legło w gruzach – podsumował.

Donald Trump: Od początku próbujecie go zniszczyć

Osoba, którą – ku wyraźnej uciesze publiczności – nieudolnie przedrzeźniał Trump, to Christine Blasey Ford, profesor psychologii z Uniwersytetu w Kalifornii, która twierdzi, że dzisiejszy prezydencki kandydat do sądu najwyższego Brett Kavanaugh w trakcie uczniowskiej imprezy przed laty brutalnie ją zaatakował. Najpierw w mediach, a później przed senacką komisją ds. sprawiedliwości Ford opowiedziała, jak Kavanaugh przygniótł ją do łóżka i obmacywał, jednocześnie próbując ją rozebrać i zatykając jej usta ręką, żeby nie krzyczała.