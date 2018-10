Tego typu zalecenia znalazły się w e-mailu rozesłanym przez MSW do biur prasowych policji w austriackich landach. Oprócz porad, by podawać narodowość i pochodzenie sprawców przestępstw (do tej pory policja wystrzegała się tego, o ile rzecz nie była istotna dla sprawy, co – zdaniem populistów – przyczyniało się do ukrywania przestępstw popełnianych przez imigrantów), resort sugerował zmianę relacji z mediami.

„Niestety, jak zawsze, pewne media bardzo jednostronnie i negatywnie opisują prace ministerstwa i policji. Przekazywanie informacji należy ograniczyć do minimum, w granicach prawa” – czytamy w piśmie, jakie austriackie media ujawniły pod koniec września.

Na liście niepożądanych redakcji figurują liberalne dzienniki „Der Standard” i „Kurrier” oraz tygodnik „Der Falter”. Ministerstwo radziło, by również poza odcięciem ich od informacji policjanci nie dopuszczali dziennikarzy zbyt blisko siebie i nie brali np. na wspólne patrole, po których powstawałyby reportaże.