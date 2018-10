Szczegóły nowych przepisów konsultowane są od kilku miesięcy przez rząd z dwoma niewielkimi związkami zawodowymi – mediów katolickich i protestanckich.

Inicjatywa powołania nowej izby wyszła zimą tego roku z kręgu lojalnych wobec władzy dziennikarzy (m.in. ulubionego dziennika Viktora Orbana „Nemzeti Sport”). Miałaby gwarantować wszystkim członkom ubezpieczenia socjalne oraz emerytalne; zyskaliby też prawo do regulowanych przez państwo emerytur (obecnie duża część środowiska pracuje na samozatrudnieniu i w przyszłości dostanie niewielkie świadczenia).

Wydawcy mediów zrzeszonych w izbie mieliby możliwość zwolnień podatkowych i zobowiązaliby się zatrudniać wyłącznie dziennikarzy na etatach, i to tych należących do izby. Jedynie przynależność do niej pozwalałaby uzyskać status medium ogólnokrajowego, a dziennikarze podlegaliby szczegółowym „regulacjom etycznym”.