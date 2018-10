Na potrzeby opublikowanego w poniedziałek sondażu amerykański instytut Pew Research przepytał 26 tys. osób w 25 krajach.

W sumie tylko 27 proc. z nich podoba się polityka zagraniczna Trumpa. Lepsze wyniki notują Władimir Putin (30 proc.) i Xi Jinping (34 proc.).

Prezydentowi Francji ufa na scenie międzynarodowej 46 proc. przepytanych, a kanclerz Niemiec – aż 52 proc.

Najniższe notowania ma Trump w Meksyku (9 proc.), który chciał odgrodzić od USA płotem. Najwyższe – co również nie zaskakuje – w Izraelu (86 proc.), w czym zapewne duży udział ma decyzja Trumpa, by przenieść ambasadę amerykańską z Tel Awiwu do Jerozolimy.

W ciągu ostatniego roku gwałtownie poprawiła się opinia o Trumpie w Korei Południowej – skok z 17 do 44 proc. Ewidentnie jest to efekt ocieplenia w relacjach Białego Domu z Koreą Północną.

Nie wszyscy utożsamiają Trumpa z Ameryką