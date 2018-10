Jeśli w Niemczech mówi się o terrorze, to zazwyczaj chodzi o islamistów. Albo tych wychowanych tutaj, albo tych, którzy w rzece uchodźców przybyli nad Łabę podczas kryzysu migracyjnego. Informacje o udaremnionych zamach pojawiają się regularnie. Np. w czerwcu w Kolonii zatrzymano Tunezyjczyka, który zamierzał skonstruować bombę ze śmiertelnie toksyczną rycyną – by odłamki raniąc ofiary dodatkowo je zatruwały. W grudniu 2016 r. inny Tunezyjczyk rozjechał ciężarówką berlińczyków na jarmarku bożonarodzeniowym – zginęło 12 osób, w tym Polak.

„Rewolucja Chemnitz” myśli o przewrocie

Tym razem Prokuratura Federalna w Karlsruhe, która ściga sprawców najcięższych przestępstw, wzięła na celownik rodowitych Niemców, którzy z islamem nie mają nic wspólnego, a w zasadzie chcą go zwalczać. To 20- i 30-latkowie z Saksonii i Bawarii, którzy powołali do życia organizację o nazwie „Rewolucja Chemnitz”. Niemcy mieli usłyszeć o niej 3 października, podczas obchodzonej jako święto rocznicy zjednoczenia kraju. Członkowie grupy zostali jednocześnie zatrzymani w poniedziałek rano. W tym celu zmobilizowano ponad setkę policjantów.