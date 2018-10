4 ZDJĘCIA Głosowanie w referendum, Skopje, 30 września 2018. (Fot. Boris Grdanoski / AP Photo)

Niespełna 37 proc. Macedończyków poszło w niedzielę do urn, by zdecydować o zmianie nazwy kraju, co pozwoliłoby odblokować Skopje negocjacje z UE. Mimo że 91 proc. głosujących opowiedziało się za zmianą, w świetle prawa referendum jest nieważne. Nacjonalistyczna opozycja ogłosiła zwycięstwo.