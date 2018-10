Na tę decyzję chilijscy katolicy czekali od dawna i wielu nie umiało sobie wytłumaczyć, dlaczego papież tak długo zwleka z wyrzuceniem z kapłaństwa księdza pedofila, już siedem lat temu osądzonego i ukaranego dożywotnią pokutą przez Kościół.

Rzecznik Watykanu motywów zwłoki nie wyjaśnił, lecz potwierdził najpoważniejsze powody sankcji: – To decyzja wyjątkowa, ale Karadima wyrządził w Chile wyjątkowe krzywdy. Papież podjął ją świadomie i dla dobra Kościoła. Świadczy o żelaznej konsekwencji Franciszka wobec przestępstw. To był przypadek zgnilizny niezwykle poważny i trzeba było go wyrwać z korzeniami.

Dziś 88-letni Fernando Karadima odbywa dożywotnią pokutę w prowadzonym przez zakonnice schronisku dla starych księży w Santiago de Chile. Teraz zapewne będzie musiał się wyprowadzić.

Zniszczył życie wielu ludzi

Jedna z trzech dawnych ofiar Karadimy, których zeznania spowodowały oskarżenie i skazanie księdza w 2011 r., zareagowała natychmiast: „Nie sądziłem, że doczekam tego dnia. Ten człowiek zniszczył życie wielu ludzi. Jestem wdzięczny papieżowi Franciszkowi, że wreszcie to zrobił. Myślę, że wiele innych osób odetchnęło dzisiaj z ulgą” – napisał na Twitterze Juan Carlos Cruz.