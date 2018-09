Coraz większa liczba torysów uważa, że nie da się uniknąć drugiego referendum, by zapobiec katastrofalnemu w skutkach „brudnemu brexitowi”, czyli wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez stosownego porozumienia z Brukselą i krajami członkowskimi – przekonuje były prokurator generalny Dominic Grieve.

Rząd sparaliżowany, reputacja torysów w strzępach

„Uważam, że nadszedł czas na uprzejmą rebelię pragmatycznych konserwatystów. Jasne jest, że – wliczając mnie – istnieje znacząca grupa konserwatywnych posłów, według których głosowanie nad ostateczną formą, jaką miałby przyjąć brexit, jest absolutnie niezbędne dla dobra i przyszłości naszego kraju” – tłumaczy Grieve na łamach „Sunday Telegraph”.

„Brexit bez stosownego porozumienia to propozycja tak niszcząca dla naszej przyszłości, że po prostu nie można jej zaakceptować. Dlatego jedyną możliwą opcją jest dziś powrót do Brytyjczyków i zapytanie elektoratu, czego chce. To, jak sądzę, jest dobre, pragmatyczne stanowisko konserwatystów – przekonuje były prokurator generalny. – Kryzys związany z brexitem paraliżuje nasz rząd i rujnuje reputację torysów jako ludzi, którzy spokojnie i efektywnie zmieniają nasz kraj na lepsze”.