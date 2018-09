Deborah Ramirez, koleżanka Kavanaugha z Yale, opowie teraz agentom FBI, co dokładnie wydarzyło się na studenckiej imprezie ponad 30 lat temu. Wcześniej w rozmowie z mediami wspominała, jak w trakcie mocno zakrapianej imprezy w akademiku obnażył się przed nią i zbliżył penisa do jej twarzy. Próbując go odepchnąć, wbrew swojej woli musiała dotknąć jego genitaliów.

– Czułam się poniżona i upokorzona – opowiadała dziennikarzom „New Yorkera”, dodając, że pamięta, jak Kavanaugh, stojąc obok niej, zapinał spodnie, zaśmiewając się z całego incydentu.

Pytana, dlaczego wcześniej nie opowiedziała nikomu o tym zdarzeniu, Ramirez przekonuje, że – ponieważ była wówczas pijana – bała się, że nikt nie potraktuje jej opowieści poważnie.

Sędzia zdecydowanie zaprzecza oskarżeniom i nazwa je częścią „kampanii oczerniania”.

Zdarzenie, które prześladuje latami

Ramirez to jedna z trzech kobiet, które twierdzą, że – najpierw jako uczeń, a potem jako student – Brett Kavanaugh seksualnie napastował dziewczęta.