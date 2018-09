Sto procent – na tyle dr Christine Blasey Ford, psycholog z uniwersytetu w Kalifornii, jest pewna, że mężczyzną, który brutalnie zaatakował ją 36 lat temu na uczniowskiej domówce był Brett Kavanaugh, dziś kandydat do sądu najwyższego. – Wiem, że to był on tak samo, jak wiem, że siedzę tu dziś przed wami – przekonywała w czwartek 21 senatorów z komisji ds. sądownictwa, którzy w piątek mają zdecydować czy Kavanaugh nadaje się do SN.

Z identycznym przekonaniem, siedząc dwie godziny później w tym samym fotelu, Kavanaugh zapewniał, że jest niewinny. „Sto procent!” – odpowiedział pytany na ile szacuje swoją pewność, że nigdy nie napastował Ford.

Oglądane na żywo przez miliony amerykanów przesłuchanie kipiało emocjami. Zeznając pod przysięgą, oboje – zarówno dr Ford, jak i sędzia Kavanaugh – kilkakrotnie płakali, zapewniając senatorów, że mówią prawdę. Tyle że ich wersje są tak skrajnie różne, że jasne jest tylko jedno: jedno z nich kłamie.