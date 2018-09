Boris Johnson od dawna nie krył sprzeciwu wobec stanowiska Londynu w rozmowach z Brukselą. Właśnie dlatego w lipcu odszedł z rządu. Uważa, że wspólny obszar celny z UE i utrzymanie ścisłych więzi z unijnym wspólnym rynkiem co do towarów – właśnie to zakłada tzw. propozycja z Chequers, wiejskiej posiadłości brytyjskiej premier – oznaczałyby pozostanie jedną nogą w Unii, i to na jej warunkach.

Tuż przed rozpoczynającą się w niedzielę konwencją Partii Konserwatywnej Johnson zaprezentował swoją wizję brexitu w artykule dla „The Telegraph”.

To najlepszy dowód, że wciąż marzy o przywództwie w partii, którego nie udało mu się zdobyć w 2016 r. po rezygnacji Davida Camerona.

"Rząd May poniósł porażkę"

Były burmistrz Londynu twierdzi, że na ostatniej prostej negocjacji z Brukselą „nadchodzi moment prawdy”. Rząd musi zdecydować: brnąć dalej w Chequers, które skrytykowali i europejscy partnerzy, i wielu polityków na Wyspach, czy postawić na nowe rozwiązanie.