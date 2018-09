W imię czego rosyjscy żołnierze walczą i giną w Syrii, masakrują tam bombami cywilów? Okazuje się, że w dalekim kraju toczy się „wojna o żłóbek Pański” i o drogę dla pielgrzymów podążających do Betlejem.

Tak właśnie w wywiadzie dla gazety „Kurier Wojskowo-Przemysłowy” zapewnił generał-pułkownik Andriej Kartapołow, niedawno mianowany wiceministrem obrony i szefem Wojskowo-Politycznego Zarządu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. 55-letni naczelny politruk Rosji wie, co mówi, bo sam do niedawna dowodził grupą wojsk rosyjskich wspierających armię zwanego „rzeźnikiem” prezydenta Baszara al-Asada.

Teraz generał i jego Zarząd podejmują się zadania, które w Armii Czerwonej powierzano zastępcom dowódców do spraw politycznych, czyli prania mózgów wojskowym w duchu według kierownictwa państwa właściwym. W czasach bolszewickich właściwe było to, co wynikało z nauk Marksa, Lenina, Stalina, i gotowość złożenia życia nie tylko w obronie ojczyzny, lecz również przy niesieniu „bratniej pomocy” różnym Węgrom, Czechom czy Afgańczykom.