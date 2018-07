Pavlova to torcik bezowy z bitą śmietaną, truskawkami i owocami kiwi, który został po raz pierwszy przyrządzony podczas tournée rosyjskiej primabaleriny Anny Pawłowej w Australii oraz Nowej Zelandii w latach 20. ubiegłego wieku. Do dziś jest bardzo popularny w obu krajach, które spierają się o to, w którym z nich tak naprawdę opracowano jego przepis.

To jednak żartobliwe niesnaski, ale teraz pomiędzy oboma bardzo blisko zaprzyjaźnionymi państwami doszło do znacznie poważniejszej kontrowersji. Nowozelandzki minister sprawiedliwości powiedział w australijskiej telewizji publicznej, że większy sąsiad łamie prawa człowieka i dla wielu mieszkańców mniejszego kraju „nie jest już najlepszym przyjacielem", na co z kolei australijski minister spraw wewnętrznych odparował, żeby kolega „myślał przed mówieniem".

Bezpośrednim punktem zapalnym stała się sprawa anonimowego Nowozelandczyka, który w marcu został przez Australię osadzony w ośrodku odosobnienia dla dorosłych, mimo że ma 17 lat. Chłopca zwolniono dopiero w połowie tego miesiąca, po zdecydowanej interwencji rządu w Wellington. Pozwolono mu wrócić do rodziny w Sydney i przyznano australijską wizę, choć jeszcze na początku lipca minister spraw wewnętrznych przekonywał, że nastolatek zostanie na pewno wydalony z kraju.