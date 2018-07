Media narodowe tzw. aferze Benalli poświeciły tyle miejsca co pożarom w Szwecji. Sprawa poważnie obciąża prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który z racji swoich ostrych wypowiedzi o rządach Prawa i Sprawiedliwości został uznany przez polskie władze za wroga. Rządowo-partyjni dziennikarze od miesięcy informują o każdym jego potknięciu. A teraz, gdy za sprawą Alexandra Benalli, prezydenckiego ochroniarza, który został wysokim rangą pracownikiem jego kancelarii, o poważnych problemach Macrona trąbią codziennie. Ale jeśli na sprawę spojrzeć z szerszej perspektywy…

To, że we Francji doszło do kompromitującego Pałac Elizejski skandalu, jest ewidentne.

1 maja Benalla w policyjnym kasku i ze specjalną opaską z napisem „policja” na ramieniu (w ten sposób podczas akcji identyfikują się funkcjonariusze po cywilnemu) bił i podduszał demonstrantów podczas antyprezydenckich protestów, do których doszło w Paryżu. Demonstracje przerodziły się w starcia z policją, zatrzymano ponad 200 osób. Benalla nie miał prawa zakładać policyjnych oznaczeń ani asystować policji, nie mówiąc o biciu ludzi. Gdyby zajścia nie nagrano, nikt by się o tym nie dowiedział.