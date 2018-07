W czwartek ważyły się losy Nazara Hołodnickiego, szefa ukraińskiej prokuratury antykorupcyjnej. Szefem tej instytucji, powołanej specjalnie do walki z wszechobecnym na Ukrainie łapownictwem, został trzy lata temu. Ale przed kilkoma miesiącami sam stał się podejrzany.

Pluskwa w akwarium

W znajdującym się w jego gabinecie akwarium oficerowie Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) zainstalowali pluskwę. Zebrała nagrania, na których słychać, jak Hołodnicki układa się z podejrzanymi o korupcję i ostrzega o planowanych nalotach NABU, które gromadziło dowody korupcji w sprawie urzędników i funkcjonariuszy w kraju.

Jednak w czwartek komisja prokuratorów powołana do zbadania sprawy Hołodnickiego uznała, że nie usunie go z urzędu, bo nie popełnił przestępstwa, lecz jedynie „naruszył zasady etyczne”. Wciąż urzędujący szef prokuratury antykorupcyjnej tłumaczył się w czwartek dziennikarzom, że ma sobie do zarzucenia tylko to, że czasami niewłaściwie dobierał słowa, rozmawiając z podejrzanymi. Tłumaczył się przepracowaniem i dużą ilością obowiązków.