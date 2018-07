Współtworzył portal Breitbart, który rozsiewał idee nowej skrajnej prawicy w amerykańskim społeczeństwie. Był w zarządzie firmy Cambridge Analytica zbierającej nielegalnie dane użytkowników mediów społecznościowych, by je przetworzyć na cele kampanii politycznych. Kierował kampanią wyborczą Donalda Trumpa, po czym został głównym strategiem Białego Domu.

Z Trumpem rozstał się po pół roku, ale z polityki nie wypadł. Steve Bannon, 65-letni prawicowy ideolog, próbuje teraz namieszać w Europie, by uczynić ją znowu wielką.

Zakłada w Brukseli fundację The Movement (Ruch), która jako think tank i sondażownia będzie koordynować kampanie bliskich mu partii przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Rozmowy o tym planie politycznym Bannon prowadził, gdy dwa tygodnie temu Trump podróżował po Europie. – Skrajnie prawicowy populizm dojdzie w Europie do władzy. Będą tam oddzielne kraje z ich osobnymi tożsamościami, osobnymi granicami – mówił portalowi Daily Beast.