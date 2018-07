– Przykro mi, że martwicie się tylko o to, że nie zdążycie na kolejne loty. Trudno, was przynajmniej nikt nie zabije. Za to jeśli on wyjedzie do Afganistanu, prawdopodobnie zginie – głos Elin Ersson załamuje się nie raz w trakcie trwającego niespełna kwadrans nagrania, które od poniedziałku obejrzało blisko trzy miliony internautów.

Wystarczy, że jedna osoba stoi

21-letnia studentka uniwersytetu w Göteborgu od roku angażuje się w akcje na rzecz imigrantów. W poniedziałek wsiadła w samolot linii Turkish Airlines, mający polecieć z Göteborga do Stambułu, by uratować przed deportacją 26-letniego Afgańczyka, który – jak sądziła – miał być wywieziony właśnie tym rejsem.

Na miejscu okazało się, że zamiast niego deportowany zostaje 52-latek. Ersson weszła więc na pokład, jednak – mimo ponawianych próśb ze strony personelu – nie usiadła.

– Wiem, że jeśli choć jedna osoba na pokładzie stoi, pilot nie może wystartować – tłumaczyła, co chwilę zerkając w telefon, którym nagrywała całe zajście, transmitując je na żywo na Facebooku.