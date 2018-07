Dziesięć osób zatrzymano 24 czerwca, trzy kolejne miesiąc później. Przy okazji aresztowań skonfiskowano ok. 20 sztuk broni palnej. W jednym z mieszkań wykryto także laboratorium, w którym można by produkować materiały wybuchowe. Wszyscy zatrzymani przyznali się do członkostwa w niewielkiej organizacji AFO (Akcja Sił Operacyjnych).

Na jej czele stoi 65-letni emerytowany policjant Guy Sibra. Śledczy podejrzewają go o szykowanie zamachów na meczety i na najbardziej radykalnych imamów. Miał mieć także w planach zatrucie dostarczanego do muzułmańskich sklepów mięsa halal, czyli pochodzącego z uboju rytualnego.

Według najświeższych informacji francuskich mediów planowano także zabójstwa osób uchodzących za symbole radykalnego islamu – jak raper Médine czy guru islamskich terrorystów Dżamel Beghal, zwolniony niedawno z więzienia po odbyciu kary i wydalony natychmiast do Algierii, gdzie ma już wyrok 20 lat więzienia.