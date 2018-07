Rosyjską, ale i zagraniczną opinią publiczną wstrząsnęła historia skazanego za udział w bójce Jewgienija Makarowa, odsiadującego siedmioletni wyrok w Kolonii Poprawczej nr 1 (tak dziś oficjalnie nazywa się w Rosji łagry) w obwodzie jarosławskim. Ponad rok temu więzień wulgarnie odezwał się do strażnika rewidującego jego celę. Natychmiast został zabrany do sali wychowawczo-oświatowej na – jak to określono w raportach – „rozmowę profilaktyczną”. Polegała ona na tym, że kilkunastu strażników tłukło pałkami po łydkach i piętach skutego, rozciągniętego na stole człowieka.

Kilka dni później ofiarę zabiegów wychowawczo-oświatowych odwiedziła adwokat Irina Birukowa, która tak opisała jego stan: „Pod lewym okiem potężny siniak. Prawe – całe czerwone. Nad nim wielki guz. Na rękach rany od kajdanek. Lewa noga od kolana do pięty koloru żółto-niebieskiego. Prawa spuchnięta i ropieje. Nie może siedzieć ani stać”.