– Nie było żadnego planu ani akcji ratunkowej. Nawet kropla wody nie spadła na nasze płonące domy, bo wszystkie siły były zaangażowane w zachodniej części Attyki – mówiła jedna z mieszkanek reporterowi stacji Thema 104.6.

Dwa dni po tragicznych pożarach w Grecji liczba ofiar wzrosła do 80. Ale wiele wskazuje na to, że jeszcze wzrośnie. Liczba zaginionych sięga 40 osób, a służby identyfikują kolejne ofiary. Nie jest to łatwe, gdyż wszystkie odnajdywane ciała są całkowicie zwęglone.

Ogień 120 km na godzinę

Ogień, jaki wybuchł w poniedziałek wieczorem w wschodniej i zachodniej części Attyki, w porywach osiągał prędkość nawet 120 km na godzinę. Według relacji świadków języki ognia przemieszczały się błyskawicznie z drzewa na drzewo (w regionie panowała temperatura ok. 40 stopni Celsjusza).

Pożary rozprzestrzeniały się tak szybko, że Grecy i wypoczywający w Attyce turyści musieli ratować się ucieczką do morza.