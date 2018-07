Sturgess i Rowley zatruli się nowiczokiem, śmiercionośną neurotoksyną opracowaną w radzieckich laboratoriach, na początku lipca.

Policja od początku przypuszczała, że para z Amesbury w hrabstwie Wiltshire musiała znaleźć pozostałości trucizny, którą w marcu próbowano otruć w pobliskim Salisbury byłego szpiega Siergieja Skripala i jego córkę. Starają się to ustalić eksperci w wyspecjalizowanym laboratorium w Porton Down, notabene znajdującym się bardzo niedaleko miejsc tragedii.

Pierwszy wywiad Rowleya po wyjściu ze szpitala w piątek zasiał jednak ziarno wątpliwości. Mężczyzna opowiada, że to on wręczył znalezione pudełko z nowiczokiem swej partnerce. Myślał, że to drogie perfumy. Buteleczka znajdowała się w zafoliowanym kartoniku. Wyglądała na drogą. Rowley był przekonany, że nikt jej nie używał, więc jest bezpieczna.

Sturgess spryskała się nowiczokiem