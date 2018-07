– Choć liczba ataków rośnie od lat, rok 2017 był naprawdę rekordowy. Nie chodzi tylko o wzrost liczby samych incydentów, których jest o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej, ale też o antymuzułmańskie nagłówki w mediach, radykalne wypowiedzi prawicowych polityków – wylicza w rozmowie z „Wyborczą” Iman Atta, szefowa Tell Mama, czyli organizacji monitorującej ataki na muzułmanów w Wielkiej Brytanii.

Z najnowszego raportu organizacji wynika, że liczba ataków rośnie, bo napastnicy czują się „ośmieleni” przez antyimigranckie wypowiedzi prawicowych polityków i doniesienia o kolejnych atakach terrorystycznych. Autorzy dokumentu zaobserwowali też „wyraźne przesunięcie w kierunku incydentów offline, często poważnych, jak fizyczne ataki, grożenie czy prześladowanie”.

Młodym łatwiej namieszać w głowach

Tell Mama szacuje, że w ubiegłym roku liczba incydentów na ulicach brytyjskich miast wzrosła o 30 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Oznacza to, że muzułmanie poskarżyli się na ataki 1,4 tys. razy, autorom raportu udało się potwierdzić 1,2 tys. zgłoszonych incydentów.