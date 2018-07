Negocjatorzy Izby Reprezentantów i Senatu porozumieli się co do ostatecznego kształtu ustawy o budżecie USA na obronę w 2019 r. Wcześniej obie izby uchwaliły swoje propozycje, w niektórych punktach odmienne.

Projekt przewiduje, że Stany Zjednoczone wydadzą na wojsko 716 mld dol. Część pieniędzy pójdzie na zakup 77 myśliwców wielozadaniowych F-35. Dla naszej części Europy najważniejsze jest zagwarantowanie 6,3 mld dol. na wzmocnienie obecności wojsk USA w ramach European Deterrence Initiative (EDI) oraz 250 mln dol. na systemy obronne dla Ukrainy.

Z Moskwą na dystans

Szykowana ustawa wprost zakazuje kooperacji wojskowej USA z Moskwą (możliwość ściślejszej współpracy zasugerował podczas zeszłotygodniowego szczytu w Helsinkach prezydent Rosji Władimir Putin). Da jednak prezydentowi Donaldowi Trumpowi możliwość znoszenia części sankcji wymierzonych w kraje kupujące sprzęt wojskowy od Rosji. Naciskał na to sekretarz obrony James Mattis (choć w piątkowym liście do Kongresu sugerował, by decyzje oddać w ręce sekretarza stanu Mike’a Pompeo, nie Trumpa).