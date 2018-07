Polacy odpowiedzieli na apel szwedzkiego rządu o pomoc w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności. Do Szwecji dotarli również strażacy z Włoch, Francji, Niemiec, Litwy, Danii, Portugalii i Austrii. Włochy, Francja i Portugalia przysłały samoloty zrzucające wodę, Norwegia, Niemcy i Litwa – helikoptery. Jak poinformowała w poniedziałek Komisja Europejska, łącznie do Szwecji wysłano siedem samolotów gaśniczych, siedem helikopterów, 60 wozów strażackich i ponad 340 strażaków.

– To solidarność w praktyce. Właśnie tego oczekują nasi obywatele od Europy, która ich chroni – powiedział unijny komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides.

Wdzięczność dla Polaków

Strażacy głównie z woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego dotarli do Szwecji w niedzielę, po przeprawie promowej ze Świnoujścia do Malmoe. W akcji uczestniczy 44 wozów gaśniczych i 139 strażaków, co odnotowała we wpisie na Twitterze Szwedzka Agencja Zarządzania Kryzysowego: