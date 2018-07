Moskwa wyzbywa się amerykańskich obligacji skarbowych, w które od wielu lat chętnie wkładała nadwyżki finansowe. Jeszcze na początku tego roku miała ich w swoim portfelu na sumę 96,9 mld dol.

Połowę tego wyprzedała w kwietniu, kiedy okazało się, że restrykcje przewidziane ustawą CAATSA (o przeciwdziałaniu wrogom Ameryki poprzez sankcje) objęły rosyjskiego magnata aluminiowego Olega Deripaskę.To mocno odbiło się na giełdowych notowaniach rosyjskich firm i kursie rubla, który od tamtej pory wciąż spada (nawet wtedy, kiedy ropa drożeje, co jest zjawiskiem niebywałym) i stracił do dolara ok. 15 proc.

Do dziś Rosja zredukowała swój pakiet obligacji amerykańskich do poziomu już tylko ok. 14 mld dol. – jest więc niemal siedem razy mniejszy od styczniowego.

Nagłą ucieczkę od papierów USA spowodowała obawa przed nowymi restrykcjami, które – jak przypuszczają w Moskwie – mogą dotknąć finansów państwa i doprowadzić do zamrożenia tego, co włożyło ono w rynek amerykański.