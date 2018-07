Tylko w czerwcu tego roku z możliwości wyjazdu do krajów UE bez wiz skorzystało 220 tys. osób – ponad dwa razy więcej niż w czerwcu 2017 r.

Wizy zostały zniesione 11 czerwca 2017 r. W ciągu roku z nowego prawa skorzystało ok. 550 tys. Ukraińców. Ich liczba wciąż rośnie – także w związku z trwającym sezonem wakacyjnym i wzrostem zainteresowania wyjazdami do Unii. Obecnie już 9 mln Ukraińców posiada paszporty biometryczne uprawniające do przekroczenia granicy z UE bez wizy.

Ci, którzy jadą do Unii samochodami i autobusami, najczęściej przekraczają granicę z Polską, na drugim miejscu są Węgry, a na trzecim Rumunia. Jedna trzecia wybiera samolot.

Według danych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex, w 2017 r. odmówiono wjazdu do Unii 44 tys. Ukraińcom – to tylko 0,22 proc. ogólnej liczby tych, którzy dotarli do krajów UE. Odmawiano przede wszystkim w sytuacjach, kiedy cel podróży budził wątpliwości, wyjeżdżającym brakowało funduszy lub też przekroczony był termin przebywania w UE (w ciągu pół roku Ukraińcy mogą spędzić na terenie UE bez wizy nie więcej niż 90 dni).