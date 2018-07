Położona przy granicy z okupowanymi przez Izrael Wzgórzami Golan i Jordanią Al-Kunajtira to kolejna syryjska prowincja, nad którą kontrolę przejmuje armia Baszara al-Asada i wspierający go Rosjanie. Do ubiegłego tygodnia te tereny były w rękach rebeliantów, w tym grup islamistów, niegdyś – w czasie, gdy Asad był w defensywie – sponsorowanych przez państwa Zatoki Perskiej, Jordanię i USA. Znajdują się tam też jedne z ostatnich miejsc w Syrii we władaniu Państwa Islamskiego.

W czerwcu siły Asada ruszyły do ofensywy, żeby odbić Darę i Al-Kunajtirę. Dara, kolebka rewolucji z 2011 r., padła pierwsza.

Przed paroma dniami pojawiły się doniesienia, że także rebelianci z Al-Kunajtiry podpisali wynegocjowane przez rosyjskich oficerów porozumienie. Jeśli nie chcą złożyć broni, mogą wyjechać do prowincji Idlib na północnym-zachodzie – to ostatni bastion opozycji, gdzie reżim upycha niedobitki rebeliantów z całej Syrii.