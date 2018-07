4 ZDJĘCIA Okładka nowego numeru tygodnika 'Time': portrety Trumpa i Putina zlane w jeden

Środowisko amerykańskich psychiatrów od dziesięcioleci przestrzegało zasady, by nie diagnozować stanu zdrowia psychicznego osób publicznych bez ich zbadania. Nawet kiedy pojawiały się wątpliwości co do stanu mentalnego prezydentów. Ale przypadek Trumpa jest dla wielu zbyt przerażający, by milczeć.