Pomysł Klutego, polityka SPD, byłego ministra ds. integracji w rządzie landu, który ma polską żonę i mówi po polsku, jest prosty. Gdyby w przyszłości doszło do sytuacji, że Jugendamt, czyli podlegający władzom komunalnym urząd ds. młodzieży, musiał interweniować w przypadku dziecka polskich rodziców mieszkających w Niemczech, wówczas dziecko przekazywano by do takiej rodziny zastępczej, w której mówi się po polsku i zachowuje kontakt z polską kulturą.

Drastyczną decyzję o odebraniu dziecka Jugendamt może podjąć w sytuacji, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie nieletniego. Urzędników o problemach w rodzinach informuje policja, służby socjalne, nauczyciele, sąsiedzi, a często same dzieci. O odebraniu lub ograniczeniu praw rodzicielskich ostatecznie decyduje sąd.

Ze statystyk za 2016 r. wynika, że Jugendamty w całych Niemczech wzięły pod opiekę ponad 80 tys. dzieci. Większość to niepełnoletni uchodźcy, którzy dotarli do Niemiec, ale w przypadku co piątego dziecka, którymi zajmują się Jugendamty, rodzice nie radzą sobie z obowiązkami. Połowa z nic wracała do rodzin po dwóch tygodniach, jednak co trzecie dziecko Jugendamty przekazywały rodzinom zastępczym.