2 ZDJĘCIA Dżamel Beghal

Po 17 latach we francuskich więzieniach wyszedł na wolność 52-letni Dżamel Beghal, radykalny islamista uważany za mentora trzech pokoleń terrorystów. Został natychmiast wydalony do Algierii, gdzie ciąży na nim wydany zaocznie wyrok 20 lat więzienia. Nie będzie jednak tak łatwo pozbyć się ok. 50 innych skazanych za terroryzm, którzy skończą odbywanie kary w ciągu najbliższego 1,5 roku.