Kwiecień 2017 r. W Bagdadzie ląduje nierejsowy samolot Qatar Airways, narodowego przewoźnika emiratu. Na lotnisku oczekuje minister spraw wewnętrznych Iraku. Z samolotu wyładowywane są identyczne czarne torby podróżne. Nagle wkraczają ludzie w mundurach bez oznaczeń i je zabierają.

– Wciąż nie wiemy, kim oni byli. Iracki minister został odepchnięty – opowiadał BBC obecny na miejscu Katarczyk.

Zaniepokojony premier Kataru dzwoni do premiera Iraku Hajdara al-Abadiego, lecz ten nie odbiera. Abadi zwołuje konferencję prasową i ogłasza, że przejął okup za Katarczyków.

Ci po półtora roku w niewoli zostają zwolnieni i przewiezieniu do domu tym samym samolotem, który przywiózł pieniądze. Jednak „rząd wrogi Katarowi”, który przekazał BBC SMS-y i wiadomości głosowe wymieniane między katarskim ambasadorem w Bagdadzie i ministrem spraw zagranicznych Kataru, twierdzi, że 1 mld 150 mln dol. trafiło do terrorystów, a nie do Iraku.