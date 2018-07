„Ta decyzja będzie nas drogo kosztować. Nie tyle pod względem finansowym, ile, przede wszystkim, politycznym” – komentuje dziennik "Süddeutsche Zeitung".

Zdaniem niemieckich mediów przykład deportowanego Samiego A. pokazuje, jak doraźna polityka bierze prymat nad państwem prawa, które powinno być świętością.

Sąd nie odpuszczał do ostatniej chwili

42-letni Sami A. został deportowany w ubiegły piątek 13 lipca tuż przed 7 rano.

Półtorej godziny później służby otrzymały faks z sądu w Gelsenkirchen z kategoryczną odmową wydalenia go z kraju z uwagi na podejrzenie, że w Tunezji mogą czekać go tortury. Było już za późno, samolot od dawna znajdował się w powietrzu, ale nawet wtedy sąd nie odpuszczał. Wydał polecenie, by zatrzymać Samiego na tunezyjskiej ziemi, jeśli tylko będzie przebywał w strefie tranzytowej lotniska.

Tak się jednak nie stało. Tunezyjskie służby natychmiast go przechwyciły...