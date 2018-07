„Nigdy nie myślałem, że dożyję dnia, w którym amerykański prezydent stoi na scenie z prezydentem Rosji i obwinia Stany Zjednoczone za rosyjską agresję. Co za wstyd” – skomentował poniedziałkowe wydarzenia w Helsinkach republikański senator Jeff Flake, stały krytyk Donalda Trumpa.

Jeszcze ostrzej wyraził się lider Demokratów w Senacie Charles Schumer: „Prezydent USA stojący obok Putina i tokujący przeciwko amerykańskim instytucjom, procesom prawnym i służbom wywiadowczym – to absolutnie pozbawione precedensu. A przede wszystkim bezmyślne i niebezpieczne. Okazuje słabość” – tweetował Schumer.

Poniedziałek był najgorętszym dniem w Helsinkach od wielu lat: temperatura sięgała 30 stopni. Gorąco było także w innym sensie: podczas gdy Putin wykorzystał okazję do zaprezentowania Rosji jako państwa odpowiedzialnego i równego Stanom Zjednoczonym, Trump skupił się na biciu w swoich przeciwników politycznych w USA.

Zachodzono w głowę, po co mu to spotkanie. Amerykanin wymyślił je zaledwie trzy tygodnie temu i dyplomaci nie mieli czasu na wynegocjowanie istotnych dokumentów, które mogłyby zostać podpisane przez obydwu prezydentów. Biały Dom studził oczekiwania i wręcz unikał mówienia o „szczycie”, choć tak zwykle określa się rozmowy na tak wysokim szczeblu; miało to być po prostu spotkanie.