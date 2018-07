Ze spotkaniem Trump – Putin jest trochę tak jak miesiąc wcześniej ze szczytem Trump – Kim. Samo w sobie jest ono kontrowersyjne, bo między obu państwami istnieją poważne napięcia. I przygotowane na chybcika: pomysł szczytu w Helsinkach padł trzy tygodnie temu, a zwykle takie spotkania dyplomaci przygotowują miesiącami.

Dlatego doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton uważa, że nie należy oczekiwać tam konkretnych decyzji. Ale nawet Bolton, jeden z najbliższych ludzi Trumpa, nie wie, co przyjdzie szefowi do głowy, gdy ten wysłucha Władimira Putina, dla którego nie kryje podziwu. Na szczycie w Singapurze też miało nie być konkretów, a Trump niespodziewanie i bez konsultacji ogłosił zakończenie wspólnych manewrów z Koreą Południową.

Sytuacja jest schizofreniczna. Z jednej strony relacje Waszyngtonu i Moskwy są najgorsze od końca zimnej wojny wskutek rosyjskich interwencji na Ukrainie i w Syrii, ingerencji w amerykańskie wybory i dyplomatycznych retorsji po otruciu w Wielkiej Brytanii byłego szpiega. Ponieważ powszechnie uważa się, że Rosjanie pomogli mu w wyborczym zwycięstwie, Trump jest w kwestii ustępstw wobec Putina na cenzurowanym też we własnej partii. Z drugiej strony to najbardziej prorosyjski prezydent w historii USA. Ponadto Trump uwielbia iść pod prąd ładu światowego i zdrowego rozsądku, co może zaowocować jakąś niespodzianką: „Mówicie, że nie da się dogadać z Putinem? No to ja wam pokażę!”.