3 ZDJĘCIA Władimir Putin i Donald Trump (Jorge Silva / AP)

Jeśli doradcy Trumpa przekonają go, że Obama był zbyt miękki wobec Putina, a on powinien być wobec niego twardy, to amerykańsko-rosyjski szczyt w Helsinkach odbędzie się w chłodnej atmosferze - mówi Edward Lucas, brytyjski dziennikarz i publicysta, wybitny ekspert od polityki bezpieczeństwa