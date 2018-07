Na ostatnim szczycie NATO zaprosiło Macedonię do podjęcia rozmów o członkostwie w tej organizacji. Drogę do tego otworzyła podpisana w zeszłym miesiącu międzyrządowa umowa z Grecją o zmianie nazwy na „Północna Macedonia”. To ma zakończyć konflikt, który ciągnie się od 1991 r., kiedy Macedonia uzyskała niepodległość po rozpadzie Jugosławii. Dla Greków nazwa nowego sąsiada była jednak nie do przyjęcia, bo w ich opinii groziła roszczeniami terytorialnymi i kulturowymi do noszącego tę samą nazwę regionu Grecji, z którego pochodził Aleksander Macedoński – jeden z największych władców świata starożytnego.

Kreml dolewa oliwy do ognia

Jednak Macedonia dopiero po sfinalizowaniu zmiany nazwy może zostać 30. państwem członkowskim NATO. A na razie umowa rządów ma oponentów zarówno w Macedonii, jak i w Grecji. Oliwy do ognia dolewa też Rosja systematycznie sprzeciwiająca się rozszerzaniu NATO.