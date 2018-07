Ołeksandr Mielnikow przed wojną był dyrektorem jednego z największych banków w Doniecku – mieście, którego dobrobyt miał się za chwilę skończyć. Doniecczanie zarabiali tak dobrze, że ceny nieruchomości sięgały nawet 60 tys. dol. (sumy bajeczne jak na ukraińskie warunki). Jak przystało na ukraińską klasę średnią, Mielnikowie mieli duże mieszkanie i daczę.

Aleksander mówi, że nigdy by mu do głowy nie przyszło, że nie będzie już dyrektorem banku; i że spotka Ołeksandra Macuka, potężnego biznesmena z Doniecka. Do wybuchu wojny Macuk był właścicielem wielkiej korporacji taksówkarskiej, która zatrudniała czterystu kierowców, a do tego dyspozytorów i sekretarki.

– Pracowała u niego moja pierwsza żona – mówi Mielnikow. – Każdy bank chciał takiego klienta, bo gwarantował dobre zyski.

Dziś Mielnikow pracuje w biurze Polskiej Akcji Humanitarnej w Bachmucie jako doradca zawodowy. Niedaleko siedzi zaś Macuk i bawi się breloczkiem od kluczyków samochodowych. Jest kierowcą w PAH.