Główne ustalenia szczytu NATO, odbywającego się w tę środę i czwartek w Brukseli, są z grubsza znane od paru tygodni, bo narady Sojuszu są z reguły nieporównywalnie bardziej przewidywalne od szczytów UE z ich burzliwymi, nocnymi sporami. O ile Donald Trump w ostatniej chwili nie odmówi poparcia dla wspólnej deklaracji NATO (jak to niedawno uczynił na szczycie najbogatszych państw świata G7), to kluczową dla Polski decyzją będzie „inicjatywa 4x30”. To zobowiązanie krajów NATO, że od 2020 r. Sojusz będzie zdolny do zmobilizowania w Europie – w czasie do 30 dni – 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr lotniczych oraz 30 okrętów bojowych. Główną intencją jest przygotowanie się, o ile zajdzie taka potrzeba, do przerzucenia sił na wschodnią flankę NATO w obronie przed Rosją.

– To prawda, że nie chodzi o żadne dodatkowe wojska, lecz o siły, którymi już teraz dysponują kraje NATO, np. w Europie Zachodniej – tłumaczy Tomaš Valašek, szef brukselskiego biura Carnegie i były ambasador Słowacji przy NATO. – Ale przygotowanie się do ich mobilizacji w ciągu 30 dni wymaga bardzo wielu ćwiczeń wojskowych. Oznacza to także duże koszty. „Inicjatywa 4x30” to zatem spory wysiłek. To zobowiązanie bardzo ważne dla Europy Środkowej.