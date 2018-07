Obie polskie nowelizacje przemknęły przez parlament jak błyskawica: karna większość poparła to, co rząd zamierzył, żadne poprawki opozycji nie przeszły, a prezydent posłusznie podpisał. To, że za drugim razem większość poparła to, co w styczniu odrzuciła, było bez znaczenia: rząd rządzi, partia kieruje, Sejm głosuje. Żadnego bałaganu. Demokracja sterowana.

W Izraelu bałagan zaś jest. Nie dość, że wynik głosowania jest trudny do przewidzenia, co już musi dziwić, to posłowie będą gadali, co im do głowy przyjdzie, zgodnie z linią partii albo przeciw niej. Żadnej dyscypliny.

Rząd Netanjahu może wprawdzie, jak w Polsce, oskarżać swych krytyków o zdradę, zaprzaństwo oraz niemoralne prowadzenie się – i chętnie to czyni. Próbuje też wpływać na media, a nawet przekupywać sędziów. Ale skuteczność takich zabiegów pozostaje niewielka: bałagan się broni. Demokracja raczej niesterowalna.