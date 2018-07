Rezolucja miała przejść błyskawicznie. Każdy z setek wysłanników do Światowego Zgromadzenia Zdrowia, czyli organu decyzyjnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), doskonale zna jednomyślne doniesienia naukowców od dziesięcioleci przekonujących, że nie istnieje lepszy pokarm dla małego dziecka niż mleko matki. Jednak ostatnie spotkanie Zgromadzenia w Genewie miało niespodziewany przebieg – przed przyjęciem rezolucji stwierdzającej, że mleko matki jest najzdrowsze, a namawianie do kupowania jego substytutów trzeba ukrócić, przedstawiciele USA zaczęli naciskać na zmianę jej treści. Żądali usunięcia zapisu wzywającego do ochrony, promocji i wspierania karmienia piersią, a także drugiego – nawołującego do ograniczenia promocji sztucznego mleka.

Sprawę szczegółowo opisuje „New York Times”.

Wycofajcie się albo oberwiecie po kieszeni

Kiedy zdumieni delegaci odmówili naniesienia osłabiających wymowę rezolucji zmian, Amerykanie przeszli do pogróżek. Jako pierwszy oberwał Ekwador. Kiedy potwierdził poparcie dla rezolucji, jego wysłannicy usłyszeli, że mają odpuścić albo Waszyngton przyciśnie ich w handlu, a nawet wycofa pomoc wojskową dla państwa. Groźba podziałała, podobnie jak w przypadku kilkunastu innych krajów, głównie z Afryki i Ameryki Łacińskiej, przestraszonych wizją amerykańskiej zemsty.