Od piątkowego spotkania ministrów w Chequers, wiejskiej posiadłości szefowej rządu, brytyjska polityka przypomina jazdę na rollercoasterze. Granica między zwycięstwem a porażką jest cienka: w najbliższych dniach okaże się, czy polityczne trzęsienie ziemi wzmocni May, czy być może zakończy jej karierę na stanowisku premiera.

Johnson oskarża o dążenie do „statusu kolonii”

W piątek po 12-godzinnej naradzie May przeforsowała nowe stanowisko Londynu w negocjacjach z Brukselą, stanowiące krok w kierunku „miękkiego brexitu” (utrzymanie ścisłych więzi z unijnym wspólnym rynkiem co do towarów, wspólny obszar celny). Niezadowolonych przestrzegła: kto będzie kręcił nosem, niech szykuje się na dymisję.

W poniedziałek złożyli ją minister ds. brexitu David Davis i szef MSZ Boris Johnson. Ten drugi w mocnym liście do May oskarżył ją o kierowanie kraju w stronę „półbrexitu” i „statusu kolonii”. „Marzenie umiera – dławione niepotrzebnym brakiem wiary w siebie”, napisał Johnson, według wielu typowany na możliwego następcę May.