Zwolennicy brexitu wygrali referendum ponad dwa lata temu, ale Brytyjczycy nie wiedzą nie tylko, jak będą wyglądać stosunki z UE, ale nawet i tego, co chce osiągnąć ich rząd w negocjacjach. May najpierw opowiadała się za „twardym brexitem”, czyli wyjściem ze wspólnego rynku i unii celnej UE. Wielkie koszty i ryzyko dla biznesu sprawiły, że ostatnio zbliżała się do stronnictwa „miękkiego brexitu”, które postuluje zachowanie jak najściślejszych więzi gospodarczych z Unią.

May zaproponowała też mglistą wizję wspólnego obszaru celnego z Unią przy zachowaniu samodzielnej polityki handlowej Londynu. Bruksela zapewne odrzuciłaby taką egzotyczną hybrydę, ale pojawiły się sygnały, że dla części krajów Unii może to być punkt wyjścia do konkretnych rozmów o przyszłych relacjach z Wlk. Brytanią.

Podczas rządowej narady w Chequers Court w ostatni piątek May przeforsowała kilka rozwiązań zmiękczających brexit. Mimo publicznych zapewnień o jedności rządu zwolennicy „odzyskania suwerenności” odpowiedzieli buntem.