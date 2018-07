Spekulacje takie pojawiły się, gdy do dymisji podał się Boris Johnson, dotychczasowy szef MSZ, który był twarzą kampanii na rzecz brexitu. Johnson uznawany jest za potencjalne zagrożenie dla May, ale do tego, by odwołać ją ze stanowiska, potrzebnych by było 48 głosów torysów. Na razie uważane jest to za mało realistyczne, chyba że w jej rządzie posypałyby się dalsze dymisje (co zapowiadało w poniedziałek BBC, powołując się na źródła w jej gabinecie).

Johnson był w poniedziałek trzecim ministrem gabinetu May, który w ciągu doby podał się do dymisji. W nocy z niedzieli na poniedziałek uczynił to również David Davis, minister ds. europejskich odpowiedzialny za negocjacje z UE. A chwilę później ze stanowiska zrezygnował też Steve Baker, będący jego zastępcą. Davis napisał w liście do May, że nie jest w stanie dalej trwać na stanowisku i udawać, że jest entuzjastą jej strategii wobec wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zastąpił go na stanowisku Dominic Raab, zwolennik twardego stanowiska w negocjacjach z UE w sprawie brexitu.