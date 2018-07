1 ZDJĘCIE Maida Hodżabri (Instagram)

Taniec to nie zbrodnia, w przeciwieństwie do więzienia nieletnich - zżymają się Iranki i wrzucają do sieci nagrania, na których tańczą. Solidaryzują się z Maidą Hodżabri, aresztowaną za pokazywanie w internecie swoich nagrań w tańcu.